Boyata wint in Schotland legendarische ‘Old Firm’

Celtic heeft zondag in Schotland het prestigeduel tegen de Rangers van manager Steven Gerrard met 1-0 gewonnen. Rode Duivel Dedryck Boyata speelde voor Celtic de hele wedstrijd in de stadsderby van Glasgow, ook bekend als de ‘Old Firm’.

Boyata kende een relatief rustige namiddag en had nauwelijks werk. Op het eerste en enige doelpunt was het wachten tot in de 62e minuut, toen de Fransman Olivier Ntcham Celtic op aangeven van de Schot James Forrest de zege schonk. Celtic is na vier speeldagen tweede met negen punten, op drie punten van leider Hearts. Met vijf op twaalf zijn de Rangers pas zevende.

De afgelopen weken kreeg Boyata enorme kritiek van de eigen fans, omdat hij door transferbeslommeringen een selectie weigerde. Toch blijft de Rode Duivel elke week in de ploeg staan.