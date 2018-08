Witsel scoort nu ook in eerste competitiematch en is goed op weg publiekslieveling te worden in Dortmund

Axel Witsel is harten aan het stelen bij zijn nieuwe club Borussia Dortmund. Nadat hij vorige week ook al scoorde bij zijn officiële debuut in de beker, pikte hij nu een doelpunt mee in de competitietopper tegen RB Leipzig.

Witsel kreeg zijn eerste basisplaats voor de Borussen, dat de Bundesliga begon met een topmatch tegen RB Leipzig. Maar het begin had beter gekund: door een gelukkige scrimmage viel de bal al na een halve minuut in de loop van de bezoekende spits Jean-Kévin Augustin. Witsel lag aan de basis van het balverlies van Dortmund.

Maar nog voor rust draaide de thuisploeg de situatie helemaal om. Mahmoud Dahoud maakte gelijk, een eigen doelpunt van Marcel Sabitzer hees hen op voorsprong en vlak voor rust deed de Rode Duivel wat hem vorige week ook al gelukt was: scoren. Met een acrobatische halve omhaal nog wel, nadat doelman Gulacsi een kopbal van Thomas Delaney maar net uit de bovenhoek had kunnen slaan. In het slot maakte Marco Reus er nog 4-1 van. Dortmund staat zo meteen op basis van doelsaldo helemaal bovenaan de Bundesliga.