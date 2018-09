Thorgan Hazard maakt strakke goal, maar kan niet winnen tegen Wolfsburg van Casteels

Eden Hazard zet de jongste weken de Premier League in vuur en vlam, maar ook jongere broer Thorgan kan er wat van. Thorgan Hazard begon in de basis bij Borussia Mönchengladbach en bedankte daarvoor met een doelpunt vroeg in de tweede helft tegen het VfL Wolfsburg van Koen Casteels. Een zege leverde dat echter niet op: het werd 2-2 in de Volkswagen Arena.

Het bezoekende Mönchengladbach kwam al na amper zeven minuten op voorsprong dankzij een fraaie krul van Alassane Pléa, maar Renato Steffen had vijf minuten later al de gelijkmaker op de tabellen getrapt met een bijna even fraai afstandsschot. 1-1 was ook de ruststand, maar de bezoekers sloegen vroeg in de tweede helft nog eens toe - dit keer via Hazard. Patrick Hermann gaf de bal slim mee aan de Rode Duivel, die de bal buiten bereik van Koen Casteels in de verste bovenhoek plaatste: 1-2. Op het uur bracht Wout Weghorst de Wolven voor een tweede keer langszij. In het laatste halfuur zou er niet meer gescoord worden: 2-2 was de eindstand.

Zowel Wolfsburg als Mönchengladbach blijven ondanks het gelijkspel in de bovenste gelederen van de Bundesliga kamperen. Mönchengladbach komt voorlopig op een gedeelde vierde plek naast Borussia Dortmund met 11 punten, al speelt de club van Axel Witsel later vandaag nog tegen Bayer Leverkusen. VfL Wolfsburg is momenteel zesde met negen punten.