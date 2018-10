Wervelende Thorgan Hazard loodst Mönchengladbach naar de zege met twee assists en een doelpunt

Borussia Monchengladbach heeft op de achtste speeldag van de Bundesliga overtuigend gewonnen van Mainz. Onder impuls van een wervelende Thorgan Hazard won de thuisploeg met ruime 4-0 cijfers. De Rode Duivel bood Hofmann de eerste twee doelpunten aan en legde zelf de derde in het net. Opnieuw Hofmann zette nadien nog de eindstand op het bord.

In de eerste helft stuurde Hazard zijn ploeggenoot in één tijd alleen op de doelman af, Hofmann faalde niet. Na de pauze werkte dezelfde combinatie opnieuw. Hofmann had de gemeten voorzet aan de tweede paal maar binnen te duwen. Vijf minuten later vlamde Hazard, die de partij volmaakte, de 3-0 in het dak van het doel. Nog eens vijf minuten verder, na 63 minuten, zette Hofmann de kroon op het werk. Mönchengladbach blijft dankzij de ruime zege met 17 punten in het spoor van leider Borussia Dortmund (20 ptn).

GOAL | Mooie assist van Thorgan Hazard voor Hofmann!



1?-0?#BMGM05 pic.twitter.com/S6T7WCfTxd — Eleven Sports BE (@ElevenBE_nl) 21 oktober 2018

GOAL | Tweede assist voor Hazard en tweede doelpunt voor Hofmann!



2?-0?#BMGM05 pic.twitter.com/EcoJuhcbx9 — Eleven Sports BE (@ElevenBE_nl) 21 oktober 2018