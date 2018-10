Dé perfecte avond: Jovic scoort vijf keer tegen Düsseldorf (waaronder dit pareltje)

Luka Jovic is met zeven doelpunten de nieuwe topschutter in de Bundesliga. De Serviër scoorde vrijdagavond maar liefst vijf keer voor zijn team Eintracht Frankfurt tegen Fortuna Düsseldorf. Vooral zijn eerste goal (zie video hierboven) was een pareltje. Frankfurt haalde het na een dolle avond met 7-1. Het enige doelpunt van de bezoekers werd gescoord door onze landgenoot Dodi Lukebakio, die bij de rust was ingevallen. Benito Raman speelde ook een volledige match voor Düsseldorf.