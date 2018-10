Leider Dortmund verspeelt dure punten in blessuretijd

In de Bundesliga heeft leider Borussia Dortmund met de punten gemorst. De Borussen leken op een nipte zege af te stevenen tegen Hertha BSC, maar slikten in de 91e minuut nog een penaltygoal. Zo werd het 2-2. Bayern München sluipt dichterbij tot op twee punten van Dortmund nadat het met 1-2 ging winnen bij FSV Mainz 05.

Borussia Dortmund had het zaterdagnamiddag in eigen huis niet onder de markt met Hertha Berlijn. Toch opende het toptalent Jadon Sancho, amper 18 jaar, de score na 27 minuten. Op aangeven van Mario Gotze. Vlak voor de rust liep de formatie van Lucien Favre tegen de gelijkmaker aan. De Ivoriaanse aanvaller Salomon Kalou tikte de 1-1 na een snelle counter voorbij doelman Roman Bürki.

In de tweede helft drukte Dortmund door. De verdiende tweede goal kwam er uiteindelijk opnieuw via Jadon Sancho, die makkelijk voor een leeg doelpunt binnen kon tikken. Maar Dortmund maakte de fout om in de slotfase achterover te gaan leunen. Hertha kwam een aantal keer gevaarlijk opzetten en kreeg in de 90e minuut een terechte strafschop. Salomon Kalou maakte vanop de stip de tweede van de avond. Zuur en onnodig puntenverlies voor Axel Witsel en co.

Zeker omdat rivaal Bayern München er wel in slaagde om een 1-2-voorsprong vast te houden op het veld van FSC Mainz. Leon Goretzka en Thiago zorgden voor de Beierse doelpunten.

Raman en Lukebakio verliezen van Casteels

Benito Raman en Dodi Lukebakio mochten voor rode lantaarn Fortuna Düsseldorf in de basis beginnen toen ze zaterdag het Wolfsburg van Koen Casteels over de vloer kregen. De bezoekers mochten in de 41e minuut juichen na een strafschopdoelpunt van Wout Weghorst. De Nederlander lag ook aan de basis van het doelpunt van Josip Brekalo (73.). Daniel Ginczek zette in de 80e minuut nog de 0-3 op het bord. Axel Witsel speelde de ganse wedstrijd voor Dortmund.

Raman speelde de wedstrijd uit voor Düsseldorf, Lukebakio werd na 78 minuten naar de kant gehaald voor Takashi Usami. Bij Wolfsburg hield Casteels de netten voor de tweede keer dit seizoen proper. Ismail Azzaoui was er niet bij vanwege een knieblessure.

Dortmund staat nog steeds op kop in de Bundesliga, al ziet het zijn voorsprong op eerste achtervolger Bayern München (met 1-2 gewonnen van Mainz) slinken tot 2 punten. Het Mönchengladbach (17 punten) van Thorgan Hazard vervolledigt knap de top 3. Wolfsburg (9e met 12 punten) staat stevig in de middenmoot verankerd. Düsseldorf kent geen al te beste eerste seizoenshelft en bengelt met 5 punten helemaal onderaan het klassement.

