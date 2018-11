Thorgan Hazard blijft schitteren bij Mönchengladbach en scoort alweer twee keer

Borussia Mönchengladbach blijft standhouden in de top van de Bundesliga en heeft dat in grote mate te danken aan Thorgan Hazard, die in de vorm van zijn leven verkeert. Tegen het Fortuna Düsseldorf van Dodi Lukebakio scoorde hij alweer twee keer: goed voor zijn achtste en negende doelpunt van het seizoen. In de competitie vond hij zes keer de weg naar het doel, in de beker drie keer.

In de 48e minuut mocht de Rode Duivel de score openen vanop de penaltystip. Jonas Hofmann verdubbelde de voorsprong in de 67e minuut. In de 82e minuut zette Thorgan Hazard de kers op de taart met een knap afstandsschot. Hazard was niet de enige Belg op het veld. Dodi Lukebakio verdedigde de kleuren van Düsseldorf en zag zijn poging in de 73e minuut gered worden door Mönchengladbach-doelman Yann Sommer.

GOAL | Thorgan Hazard trapt Gladbach vanop de stip op voorsprong!



1?-0? #BMGF95 pic.twitter.com/csakdEh3LC — Eleven Sports BE (@ElevenBE_nl) 4 november 2018

Hazard en co. klimmen met 20 punten over Bayern München (20 punten) naar de 2e plek in de stand en moeten enkel Dortmund (24 punten) voor zich dulden. Düsseldorf, voorlaatste met 5 punten, staat dan weer in de gevarenzone van het klassement.

