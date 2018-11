Hattrickheld Lukebakio voetbalt zich de geschiedenisboeken in en duwt Bayern München nog dieper in de put

Bayern München heeft nog maar eens duur puntenverlies geleden en dat komt door een jonge Belg. Dodi Lukebakio bevestigde tegen der Rekordmeister zijn bloedvorm en scoorde een hattrick. Bayern gaf zo een 2-0 en 3-1 voorsprong uit handen en ziet Dortmund weer verder uitlopen. Bij de Borussen zorgden luxe-invaller Alcacer en Piszczek voor de zege tegen Mainz. Lukebakio is de eerste Belg ooit die erin slaagt een hattrick te scoren tegen Bayern München.

Het leek een gezondheidswandeling te worden voor Bayern in de eigen Allianz Arena. Süle en Müller maakt er nog voor de 20e minuut 2-0 van, de match leek al beslist. Trainer Niko Kovac zag de donkere wolken boven zijn hoofd voor even wegtrekken, maar ze zouden snel terugkomen.

BOEM | Müller met een typische Müller-goal: 2-0!#FCBF95 2?-0?pic.twitter.com/x6SEWPA6QB — Eleven Sports (NL) (@ElevenBE_nl) 24 november 2018

Want bij Fortuna Düsseldorf stond ene Dodi Lukebakio op. In het verleden toonde hij vlagen van zijn talent bij Anderlecht en Charleroi, maar een niet al te makkelijk karakter stond zijn opmars in de weg. Dit seizoen komt hij echter volledig tot ontplooiing in de Bundesliga. Voor vandaag was hij goed voor zes doelpunten en een assist, voetbalblad Kicker beloonde hem door de Belgische belofte-international op te nemen in de lijst met beste transfers. Ook in de Allianz Arena stond er geen maar op Lukebakio. Met de rust in zicht stond onze landgenoot op de goede plek om de 2-1 voorbij doelman Neuer te duwen.

Bayern leek echter goed te reageren op die tegenslag. Na net geen kwartier spelen in de tweede helft was daar opnieuw Müller om de voorsprong uit te diepen, de zege leek binnen. Maar dat was buiten Lukebakio gerekend. De defensie van der Rekordmeister slaagde er niet in hem aan banden te leggen en was niet opgewassen tegen de snelheid van onze landgenoot. In het laatste kwartier werd Lukebakio - die diep in de punt werd geposteerd - twee keer weggestuurd en twee keer werkte hij feilloos af. De Allianz Arena wist niet wat het zag, het uitvak vierde feest.

Lukebakio is de eerste Belgische voetballer ooit die erin slaagt om drie keer te scoren tegen Bayern München, een historische prestatie. Het was überhaupt al van 2001 (!) geleden dat iemand daarin slaagde. De eer ging toen naar Schalke 04-speler Ebbe Sand.

3 - Dodi Lukebakio is the 1st player since Ebbe Sand (April 2001 for Schalke) to score a #Bundesliga hat-trick against Bayern. Surprise. #FCBF95 pic.twitter.com/l8ervHx79S — OptaFranz (@OptaFranz) 24 november 2018

Borussia Dortmund - met Axel Witsel 90 minuten op het veld - loopt door het puntenverlies van Bayern weer verder uit in de stand. Het won met 1-2 bij Mainz 05. Het was wel wachten tot de invalbeurt van scherpschutter Paco Alcacer om op voorsprong te komen. De Spanjaard had er vandaag nog geen twee minuten voor nodig. In de 64e minuut kwam hij erop, in de 66e minuut zette hij de 0-1 op het bord.

? 64' | Alcacer valt in

? 66' | Alcacer opent de score



ONGELOFELIJK! #M05BVB 0?-1?pic.twitter.com/K7oT7hzfzc — Eleven Sports (NL) (@ElevenBE_nl) 24 november 2018

Lang duurde het feest niet, want Robin Quaison (70.) kwam al snel met de gelijkmaker. Maar Dortmund trok alsnog de drie punten over de streep. Zes minuten na de gelijkmaker besliste Lukasz Piszczek de partij dan toch in het voordeel van Dortmund.

