Dortmund kan thuis wel winnen van Freiburg en blijft royaal op kop in Duitsland

Na het gelijkspel in de Champions League tegen Club Brugge heeft Borussia Dortmund in de eigen Bundesliga zijn thuismatch tegen Freiburg wel kunnen winnen. Al werd het wel een moeizame zege: 2-0 na een penaltygoal van Reus vlak voor de rust en doelpunt van Paco Alcácer in blessuretijd. Dortmund blijft zo stevig op kop in Duitsland en behoudt een kloof van negen punten op Bayern München, dat met 1-2 ging winnen bij Werder Bremen.

Freiburg slaagde zaterdagnamiddag niet in wat Club Brugge woensdagavond wel kon: de nul houden in Dortmund. Na 40 minuten moest de bezoekende doelman Alexander Schwolow zich gewonnen geven op een strafschop van Marco Reus. Freiburg reageerde meteen, maar een poging van Jérôme Gondorf belandde op de lat.

Witsel en co gingen in de tweede helft op zoek naar een bevrijdende tweede treffer, maar die bleef lang uit. Ook al omdat Lukasz Piszczek ook de lat trof. In de blessuretijd stelde de ingevallen Paco Alcácer de drie punten dan toch veilig met de 2-0. Dortmund telt zo voorlopig zeven punten voorsprong op eerste achtervolger Borussia Mönchengladbach, dat zondag een moeilijke verplaatsing wacht op het veld van RB Leipzig, de nummer vijf in de stand.

FC Bayern München blijft op negen punten van Dortmund. De Rekordmeister won met 1-2 op het veld van Werder Bremen. Serge Gnabry was met twee goals de held van de bezoekers.