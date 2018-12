RB Leipzig is aan de rust al klaar met Thorgan Hazard en co

RB Leipzig heeft Borussia Mönchengladbach zijn derde nederlaag van het seizoen toegediend. Leipzig kwam al vroeg in de match op voorsprong via goudhaantje Timo Werner, die op slag van rust de eindstand al op het bord zette. Leipzig klimt door de zege naar de derde plaats in de Bundesliga, op één punt van Borussia Mönchengladbach. Thorgan Hazard speelde de volledige partij, maar kon geen hoofdrol opeisen.

LEES OOK.Dortmund kan thuis wel winnen van Freiburg en blijft royaal op kop in Duitsland

Timo Werner (3.) zette de thuisploeg al heel vroeg op voorsprong in Leipzig. In een uiterst genietbare eerste helft mocht Mönchengladbach zeker aanspraak maken op de gelijkmaker, maar op slag van rust kregen Hazard en co. het deksel op de neus. Opnieuw zorgde Werner (45.+1) voor de koude douche. Na de pauze hield Leipzig stand, mede dankzij een redding op de lijn van Konaté. In de stand nadert Leipzig (25 ptn) tot op een punt van de Borussen (26 ptn), die wel tweede blijven. Dortmund (33 ptn), dat zaterdag met 2-0 won van Freiburg, slaagt zo wel een eerste kloofje.