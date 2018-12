Borussia Mönchengladbach is opnieuw tweede na sterke tweede helft tegen Stuttgart

Brussel - Borussia Mönchengladbach heeft zondagavond op de veertiende speeldag in de Bundesliga zijn negende overwinning van het seizoen geboekt. Tegen laagvlieger Stuttgart liep het niet altijd van een leien dakje, maar de Borussen wonnen wel met 3-0. Thorgan Hazard deed met een assist zijn duit in het zakje.

Borussia overleefde een moeilijke openingsfase, maar wrong nadien enkele grote kansen de nek om. Halverwege de tweede helft deed invaller Florian Neuhaus de wedstrijd kantelen. Eerst legde hij de 1-0 panklaar voor Raffael (69.), nadien stond Neuhaus (77.) zelf op de goede plaats om de assist van Hazard binnen te schieten. Een nochtans verdienstelijk Stuttgart moest in het slot de kelk tot op de bodem ledigen. Eerst pakte Thommy zijn tweede gele kaart, nadien duwde de Franse WK-revelatie Benjamin Pavard (84.) de 3-0 in eigen doel. Gladbach wipt dankzij de zege opnieuw over Bayern München naar plek twee. Met 29 punten bedraagt de achterstand op leider Dortmund al 7 eenheden.

