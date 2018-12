Casteels houdt voor de vijfde keer zijn netten schoon

Wolfsburg heeft vrijdag de openingswedstrijd van de vijftiende speeldag in de Bundesliga met 0-2 gewonnen op bezoek bij Nurnberg. Doelman Koen Casteels hield voor de vijfde keer dit seizoen zijn netten schoon.

De doelpunten in het Max-Morlock-Stadion van Neurenberg kwamen op naam van Ginczek (58.) en Brekalo (90.+3). De thuisploeg maakte het Casteels niet echt moeilijk, want kreeg geen enkele bal tussen de palen. Wolfsburg klimt na een reeksje (10 op 12) naar de achtste plaats in de stand. Nurnberg is zestiende.

In de Duitse tweede klasse blijft Hamburg de stand aanvoeren. De ploeg van Orel Mangala, die de partij volmaakte, ging op speeldag 17 met 1-2 winnen bij Duisburg.