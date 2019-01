Witsel scoort voor tweede week op rij voor Dortmund: knap afstandsschot in ruime zege

Axel Witsel blijft maar indruk maken bij Borussia Dortmund. Nadat hij vorige week al goed was voor het enige doelpunt op bezoek bij RB Leipzig, scoorde de Belgische middenvelder ook dit weekend weer voor geel-zwart. De Rode Duivel scoorde met een knap afstandsschot het laatste doelpunt van de thuisploeg in een ruime 5-1 zege tegen Hannover 96. Dortmund blijft zo aan de leiding van de Duitse Bundesliga. Voor Witsel was het al zijn vijfde goal van het seizoen.