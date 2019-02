Borussia Dortmund wint na vijf wedstrijden eindelijk nog eens, rode kaart voor Mangala nekt Hamburg

Brussel - Borussia Dortmund heeft zondag, na vijf wedstrijden zonder overwinning, opnieuw geproefd van de zege. De ploeg van Axel Witsel legde Bayer Leverkusen met 3-2 over de knie in de topper van de 23e speeldag in de Bundesliga.

De ontmoeting tussen Dortmund en Leverkusen betekende ook een wederzien met Peter Bosz, die Borussia na een mislukt Duits avontuur ruilde voor Bayer. De openingstreffer na een half uur van Zagadou (30.) was er eentje tegen de gang van het spel, maar het antwoord van de bezoekers kwam snel via Havertz (37.). Toch ging Dortmund met een voorsprong de rust in, want Sancho (38.) vlamde met een knappe volley de 2-1 binnen.

Op het uur maakte Götze er met een lage schuiver 3-1 van. De aansluitingstreffer van Tah (75.) mocht niet meer baten voor Bayer. Na de bekeruitschakeling, een 3-0 pandoering tegen Tottenham in de Champions League en drie draw in de competitie weet Dortmund opnieuw wat winnen is. De ploeg van Witsel, die de topper volmaakte, komt opnieuw aan de leiding met een voorsprong van drie punten op Bayern München. Leverkusen is zevende.

HSV verliest bij Regensburg in tweede klasse

In de Duitse tweede klasse liep Hamburg tegen zijn vijfde nederlaag van het seizoen aan. De traditieclub had op bezoek bij Regensburg nochtans weinig problemen. Halverwege de tweede helft kreeg Orel Mangala na een aangeschoten handsbal echter zijn tweede gele kaart, waardoor Hamburg met tien kwam te staan. Regensburg boog de 0-1 achterstand nadien nog om in een 2-1 overwinning. Hamburg blijft wel leider, maar ziet na een 4 op 12 de voorsprong op de achtervolgers slinken.

Bekjik hier alle goals tijdens Borussia Dortmund-Bayer Leverkusen:

