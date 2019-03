Bundesliga start weer vanaf nul: Bayern München beent Dortmund bij aan kop na monsterzege tegen Thorgan Hazard

Bayern München heeft zaterdag op de 24e speeldag van de Bundesliga stevig uitgehaald bij Borussia Mönchengladbach. De Duitse kampioen haalde het met 1-5. Bayern komt door de zege samen aan kop met Borussia Dortmund.

Javi Martinez (2.) en Müller (11.) bezorgden Bayern een vlugge voorsprong, maar de thuisploeg sloeg terug via Stindl (37.), die raak trof op assist van Thorgan Hazard.

GOOAAL | Thomas Müller met de 0-2! Is de match na tien minuten al gespeeld?



#BMGFCB 0?-2?pic.twitter.com/ZAL095qYci — Eleven Sports (NL) (@ElevenBE_nl) 2 maart 2019

GOOAAL | Prachtige assist van @HazardThorgan8 en Lars Stindl met de droge afwerking!



#BMGFCB 1?-2?pic.twitter.com/MFII4Rv5Id — Eleven Sports (NL) (@ElevenBE_nl) 2 maart 2019

Na de koffie stelden de bezoekers vlug orde op zaken, na een treffer van Lewandowski (47.). Gnabry (75.) nette nadien de 1-4, opnieuw Lewandowski (90.1) strooide met een strafschopgoal nog wat meer zout in de wonde. Hazard stond de hele wedstrijd tussen de lijnen.

In de stand komt Bayern (54 ptn) op gelijke hoogte met Dortmund aan kop. Axel Witsel en co gingen vrijdag verrassend de boot in bij kelderploeg Augsburg (2-1). Mönchengladbach (43 ptn) volgt als vierde, achter Leipzig (45 ptn).

GOOAAL | Ook Gnabry pikt nog een goaltje mee, Gladbach wordt afgemaakt!



#BMGFCB 1-4?pic.twitter.com/r8Gmw8HrrD — Eleven Sports (NL) (@ElevenBE_nl) 2 maart 2019