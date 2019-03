Axel Witsel gaat met Borussia Dortmund onderuit tegen staartploeg, Bayern München kan tot op één puntje komen van de leider

Borussia Dortmund heeft vrijdag de openingswedstrijd van de 24e speeldag in de Bundesliga op bezoek bij Augsburg verloren met 2-1. Daardoor kan Bayern München naast de ploeg van Axel Witsel aan de leiding komen in het klassement.

Dortmund was baas in Augsburg, maar kreeg van het Duitse nummer 15 een lesje in efficiëntie. Uitgerekend Dong Won Ji, die in het verleden voor de reserven van Dortmund voetbalde, vlamde de openingstreffer in twee tijden binnen.

GOAL | Ji Dong-Won trapt de thuisploeg op voorsprong!



#FCABVB 1-0 pic.twitter.com/PH0NdoiMRG — Eleven Sports (NL) (@ElevenBE_nl) 1 maart 2019

Twintig minuten voor tijd verdubbelde de Zuid-Koreaan na dom balverlies de score, al mocht zijn heerlijke stift over de doelman zeker ook gezien worden.

GOAL | Ji Dong-Won stift hem heerlijk over Bürki!



#FCABVB 2?-0 pic.twitter.com/36rQWNTikx — Eleven Sports (NL) (@ElevenBE_nl) 1 maart 2019

Paco Alcacer (81.) trapte de aansluitingstreffer binnen, maar verder kwam Dortmund niet.

GOAL | Alcacer met de aansluitingstreffer voor Dortmund!



#FCABVB 2-1 pic.twitter.com/3MBhsZQCG0 — Eleven Sports (NL) (@ElevenBE_nl) 1 maart 2019

Axel Witsel maakte de match vol. Het was al het vierde puntenverlies in de zeven competitieduels van 2019 voor de Borussen, die zaterdag misschien de leidersplaats moeten delen met Bayern.