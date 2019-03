Bayern komt weer mee op kop na monsterzege tegen Mainz

Bayern München staat weer opnieuw naast Borussia Dortmund aan de leiding in de Bundesliga. De landskampioen walste met 6-0 over Mainz heen. Op 6 april ontvangt de titelverdediger Dortmund in München.

Robert Lewandowski leidde de doelpuntenreeks van Bayern in. De Poolse spits liep goed door op een voorzet van David Alaba en maakte de 1-0. Nog voor rust was het 3-0 door James Rodríguez en Kingsley Coman, mede door slordig balverlies van spelers van Mainz. In de tweede helft scoorde Rodríguez nog twee keer en maakte zo de eerste hattrick voor Bayern dit seizoen.

Invaller Alphonso Davies bepaalde de eindstand op 6-0. Het was het eerste doelpunt in de Bundesliga voor de 18-jarige Canadees.

Zaterdag won Borussia Dortmund, zonder Axel Witsel, al met 2-3 bij Hertha Berlijn.