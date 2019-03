Eins, zwei, drei! Terwijl Benito Raman drie assists uitdeelt wordt Thorgan Hazard nog voor rust gewisseld, Dortmund loopt uit op Bayern

Benito Raman heeft zich andermaal in de harten gespeels van de fans van Fortuna Dusseldorf. Onze landgenoot was de drijvende kracht achter de 3-1 stuntzege tegen Borussia Mönchengladbach. Al na een kwartier spelen keken Thorgan Hazard en co tegen een 3-0 achterstand aan. Raman tekende bij alle drie de doelpunten voor de assist, ploegmaats Hennings (2x) en Stoger waren de afwerkers van dienst.

Die andere Belgische revelatie van Dusseldorg, Dodi Lukabakio, moest vandaag geschorst toekijken. Thorgan Hazard moest al na 41 minuten spelen naar de kant. Een tactische wissel,zo leek het. Als Hazard het veld verliet, gunde hij zijn coach in ieder geval geen blik.

De 3-1 einduitslag kwam op het bord dankzij een doelpunt van Zakaria in de 83e minuut. Voor Mönchengladbach is het al de derde nederlaag in de laatste 5 matchen, goed voor een magere 4 op 15. Desondanks blijft het voorlopig vierde in de stand. Düsseldorf staat op de 11e stek.

Dortmund is zijn dipje te boven aan het komen. Met de terugkerende Witsel in de basis pakte op eigen veld tegen Wolfsburg alweer zijn derde zege op een rij, al kostte dat bloed, zweet en tranen. Paco Alcacer brak pas in de 90e minuut de ban met een harde vrije trap, in de blessuretijd klopte de Spaanse spits Koen Casteels nog een tweede keer. Het waren doelpunten nummer 15 en 16 in de Bundesliga voor de van Barcelona gehuurde Alcacer, die komende zomer de definitieve overstap zal maken.

Eerder had de aanvaller de lachers op zijn hand gekregen met een werkelijk dramatische vrije trap.

Minder goed liep het bij Bayern München. Der Rekordmeister moest bij Freiburg al na drie minuten achtervolgen na een doelpunt van Höler. De onvermijdelijke Robert Lewandowski wiste die goal halfweg de eerste helft wel uit, maar daar bleef het wel bij. Bayern kon zijn overwicht niet uitdrukken in doelpunten en bleef zo steken op een 1-1 gelijkspel. Duur puntenverlies, want zo ziet het concurrent Dortmund twee punten uitlopen in de stand.

