Bayern München vernedert Borussia Dortmund in absolute topper en neemt de leiding over in Bundesliga

Bayern München heeft op de 28ste speeldag van de Bundesliga grote rivaal Borussia Dortmund een zware klap verkocht. De Rekordmeister speelde Dortmund helemaal weg in de eerste helft, het verdict voor de bezoekers was zwaar: bij de rust stond het al 4-0, vlak voor het einde werd de vernedering compleet toen Robert Lewandowski (ex-Dortmund) de forfaitcijfers op het bord zette: 5-0. Ook die andere ex-speler van Dortmund, Mats Hummels, vond de weg naar het doel.

Het duurde amper tien minuten voor Bayern München de score opende. De thuisploeg had voordien al enkele kansjes gekregen, maar op een hoekschop van Thiago was het de eerste keer raak. Mats Hummels - uitgerekend hij - klom hoger dan iedereen en knikte de 1-0 voorbij Roman Bürki. Zeven minuten later stond het 2-0 na een flater van Dortmund-verdediger Dan-Axel Zagadou. Robert Lewandowski - uitgerekend hij - nam het cadeautje dankbaar aan en werkte zelfs nog fraai af met een volley die via de paal binnen ging.

Overbodige tweede helft

Daarmee was het lijden van Dortmund nog niet over. Integendeel: vlak voor de pauze zorgden Javi Martinez en Serge Gnabry er zelfs voor dat de tweede helft helemaal overbodig werd. 4-0 bij de rust, en dat had zelfs nog veel meer kunnen zijn. En of dat aankwam bij Dortmund. De bezoekers konden geen vuist meer maken in de tweede helft terwijl Bayern het gaspedaal niet meer hoefde in te duwen. Vlak voor het einde duwde Lewandowski het mes toch nog wat dieper in de wonde door er nog 5-0 van te maken.

Hoewel Bayern München een belangrijke tik - vooral mentaal - uitdeelt aan die Borussen, is de titelstrijd in de Bundesliga nog lang niet over. Bayern leidt immers met amper één punt voorsprong op Dortmund. Nummer drie RB Leipzig volgt op 9 punten van Bayern.

Bekijk hieronder de vijf doelpunten van Bayern München:

BOOM | Hummels opent de score met het hoofd!



1?-0? #FCBBVB

| Wat een fout van Zagadou! Lewandowski scoort!



2?-0? #FCBBVB

GOAL | Ook Javi Martinez pikt zijn doelpunt mee!



3?-0? #FCBBVB

OMG | Gnabry scoort! Game over voor Dortmund!



4?-0? #FCBBVB