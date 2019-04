Dortmund opnieuw (even) leider in Duitsland, belangrijke zege voor Thorgan Hazard

In Duitsland kon Borussia Dortmund zich herpakken na de 5-0 pandoering bij Bayern München vorige week. Met Axel Witsel de hele wedstrijd in de ploeg wonnen de Borussen met 2-1 van Mainz. Borussia Mönchengladbach won zaterdag dan weer met kleinste verschil (0-1) op het veld van rode lantaarn Hannover 96

De 19-jarige Engelsman Jadon Sancho (17, 24.) maakte twee vroege doelpunten voor Dortmund, Mainz kwam in het slot niet verder dan een aansluitingstreffer van Robin Quaison (84.). Witsel en co komen opnieuw aan de leiding met twee punten meer dan Bayern, dat zondag nog op bezoek gaat bij Düsseldorf.

Bayern gaat zondagnamiddag op bezoek bij het Fortuna Düsseldorf van man in vorm Benito Raman en Dodi Lukebakio.

Borussia Mönchengladbach pakt belangrijke punten

Foto: BELGAIMAGE

Borussia Mönchengladbach heeft zaterdag dan weer met kleinste verschil (0-1) gewonnen op het veld van rode lantaarn Hannover 96. Raffael scoorde na 53 minuten het enige doelpunt van de wedstrijd.

Rode Duivel Thorgan Hazard speelde de hele wedstrijd voor de bezoekers, die met hun vijftiende zege van het seizoen hun vijfde plaats wisten te versterken en eveneens in de running blijven voor de plaatsen in de Champions League. Het was ook van moeten op het veld van de rode lantaarn, in de vorige acht wedstrijden kon er welgeteld één keer gewonnen worden.