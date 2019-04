Bayern München nipt voorbij Werder Bremen, dat eerste keer niet kan scoren

Bayern München heeft in de eigen Allianz Arena niet gefaald. Het geraakte na een lastige wedstrijd voorbij Werder Bremen met 1-0. Door die overwinning staat Bayern nu vier punten voor op Dortmund, dat morgen speelt. Voor Werder is het de eerste keer dit seizoen dat ze niet konden scoren. Volgende week woensdag spelen beide clubs in de halve finale van de Duitse beker opnieuw tegen elkaar.

Na de 5-0-overwinning tegen rivaal Dortmund en 27 doelpunten in de laatste zes wedstrijden, was het Bayernpubliek klaar voor een nieuw doelpuntenspektakel. Deze keer moest Werder Bremen voor de bijl. Door de zege moet Dortmund morgen winnen bij Freiburg om de aansluiting met Bayern te behouden. Werder Bremen liet de kans op de zesde plaats, dat recht geeft op Europees voetbal, liggen.

Het leek wel alsof Bayern uitgekookt was. Er zat geen lijn in het spel en Werder kon rustig meevoetballen. In de eerste helft kon Bayern slechts één keer dreigen via Gnabry. De 23-jarige Duitser was de bedrijvigste man in de eerste 45 minuten. Bremen liet Bayern voetballen en stak een voet tussen de bal waar nodig.

FOUT | Rode kaart! Velkovic moet meteen het veld verlaten na deze vuile fout! 🔴 #FCBSVW pic.twitter.com/dzXGhjJal1 — Eleven Sports (NL) (@ElevenBE_nl) 20 april 2019

Pas in de tweede helft begonnen die Roten te dreigen. Werder pakte op het uur een rode kaart waardoor Bayern meer naar voor ging en via Lewandowski en Müller enkele grote kansen afdwong. Telkens stond een uitstekende Pavlenka, een Bremense voet of het doelhout in de weg. Bremen verloor de controle en uiteindelijk kon Süle de 1-0 op het bord schieten met nog een kwartier te spelen.

GOAL | Süle breekt na 75 minuten de ban! ⏰



1⃣-0⃣ #FCBSVW pic.twitter.com/x6X6sOH4jX — Eleven Sports (NL) (@ElevenBE_nl) 20 april 2019

Bayern gaf de bal niet meer af en won verdiend. Werder Bremen kon voor het eerst dit seizoen niet scoren. Daarmee is PSG nog de enige club die dat wel kon. Met deze zege zet Bayern Dortmund onder druk. De club van Axel Witsel speelt morgen nog op het veld van Freiburg. Bayern en Werder spelen woensdagavond alweer tegen elkaar voor een plek in de finale van de Duitse beker.

Jiri Pavlenka, uitblinker bij Werder Bremen. Foto: REUTERS

Nuri Sahin (L) en Robert Lewandowski (R) speelden samen nog bij Dortmund. Foto: AFP