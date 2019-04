Duitse titelrace blijft spannend: na Dortmund kan ook Bayern niet winnen (en dan had het nog geluk)

Robert Lewandowski was niet goed bij schot in Nürnberg. Foto: AP

Bayern München heeft zondag nagelaten om een eerste gooi naar de titel te doen. Borussia Dortmund verloor zaterdag de derby tegen Schalke, dus kon Bayern optimaal profiteren en vier punten uitlopen. Nürnberg hielp Dortmund een handje door Der Rekordmeister op 1-1 te houden.

Zaterdagavond leek het dat de Bundesliga gespeeld was. Dortmund verloor in de Kohlenpott-derby van Schalke met 2-4. Dé kans voor Bayern München om zich definitief van de club van Axel Witsel te ontdoen, maar ongewild blijft Bayern de competitie spannend houden. Het geraakte niet verder dan 1-1 bij de voorlaatste in de stand, Nürnberg. Bij de winterstop stond Bayern nog zes punten achter Dortmund. Lucien Favre, de trainer van Dortmund, zei na de derbynederlaag dat de titelstrijd beslist was.

GOOOAL | Matheus Pereira trapt Nurnberg op voorsprong tegen Bayern! ??



1??-0?? #FCNFCB ???? pic.twitter.com/9UVxSSGz6W — Eleven Sports (NL) (@ElevenBE_nl) 28 april 2019

Het was wachten tot de tweede helft alvorens Pereira Nürnberg op voorsprong kon brengen. Bayern was van slag want kort erna kon de voorlaatste op een haar na de 2-0 scoren. Bayern kon geen antwoord bieden op het enthousiasme dat ze tegen kregen. Pas een kwartier voor tijd kon de Duitse kampioen het tempo wat de lucht invoeren. Gnabry kon met een gelukje de gelijkmaker in doel leggen. Op het einde miste Leibold nog een strafschop voor Nürnberg waardoor het 1-1 bleef.

GOOOAL | Daar is Gnabry met de gelijkmaker voor Bayern! ??



1??-1?? #FCNFCB ???? pic.twitter.com/b26BHYyHM4 — Eleven Sports (NL) (@ElevenBE_nl) 28 april 2019

Zo blijft het dus spannend in de Bundesliga. Bayern speelt de komende weken nog tegen Hannover, Leipzig en Frankfurt. Dortmund trekt nog naar Werder Bremen, dan ontvangt het Düsseldorf en op de laatste speeldag is er de clash der Borussen in Mönchengladbach. Dan ziet Dortmund al een eerste keer hun waarschijnlijke nieuwe aanwinst aan het werk: Thorgan Hazard. Misschien is hij wel bepalend in de titelstrijd.