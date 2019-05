Arjen Robben na 158 dagen terug bij Bayern, Thorgan Hazard kan niet winnen

Arjen Robben heeft voor het eerst sinds 27 november van vorig jaar weer gespeeld voor Bayern München. Robben kwam zaterdag in de competitiewedstrijd tegen Hannover 96 in de 86e minuut in de ploeg voor Kingsley Coman. Hij stond 158 dagen langs de kant met verschillende blessures.

De 35-jarige Robben deed ruim vijf maanden geleden voor het laatst mee bij Bayern. Hij was toen twee keer trefzeker in het met 5-1 gewonnen Champions League-duel met Benfica.

Robben won met Bayern met 3-1 van Hannover 96. Hij mocht in de slotfase nog een vrije trap nemen, maar schoot over. Robben neemt na dit seizoen afscheid van Bayern. Waar zijn toekomst ligt, is nog niet bekend.

Jonathas maakte een lullige beurt door in te vallen, te scoren en van het veld gestuurd te worden in amper negen minuten tijd. Foto: EPA-EFE

Door de zege is Bayern weer een stap dichter bij de titel in Duitsland. De Rekordmeister heeft een voorsprong van vijf punten op het Borussia Dortmund van Axel Witsel, dat zaterdagavond nog naar Werder Bremen trekt. Dortmund moet dan winnen, anders heeft Bayern genoeg aan nog één zege om zich voor de zevende keer op rij tot landskampioen in Duitsland te kronen.

Strijd om Champions League

De 32e speeldag bracht zaterdag ook een duel tussen subtoppers Mönchengladbach en Hoffenheim. In de strijd om de Champions League-tickets konden Thorgan Hazard en co best geen steken laten vallen, en ook Hoffenheim is nog in de running voor Europees voetbal. Die laatste drukte de thuisploeg helemaal weg in de eerste helft, maar een dol slotkwartier bracht de score alsnog op 2-2.

De bezoekers begonnen het scherpst aan de partij, met Andrej Kramaric als bedrijvigste pion. De Kroaat kwam in de eerste helft enkele keren in scoringspositie, maar ontbeerde kracht en precisie in de afwerking. Iets na het half uur zat er wel buskruit achter de inzet van Adam Szalai, maar doelman Yann Sommer haalde het leer knap vanonder zijn dwarsligger. Het bleek uitstel van executie, want even later knikte Pavel Kaderabek Hoffenheim op voorsprong op een hoekschop. Drie minuten later buffelde Stefan Posch een corner richting doel, Sommer devieerde nog net tegen de lat. De thuisploeg kreunde onder de niet-aflatende aanvalsgolven van Hoffenheim, dat met een 0-1 voorsprong de kleedkamers indook.

Hazard in een stevig duel. Foto: Marius Becker/dpa

Op het uur sneed Hazard door de defensie en vuurde een lage schuiver af richting linkeronderhoek, doelman Oliver Baumann was bij de pinken. De thuisploeg mengde zich nu iets nadrukkelijker in de debatten. Twintig minuten voor tijd kreeg Kramaric alweer een opgelegde kans toen de bal na een corner in zijn voeten belandde; zijn schot van dichtbij scheerde de paal. Twee minuten later herstelde Matthias Ginter het evenwicht toen hij een afgeblokt schot simpel binnentikte. Een kwartier voor tijd loste Hazard een schot in een drukbezet strafschopgebied, maar te centraal. In de 79e minuut trapte Nadiem Amiri de bal na een flipperkastfase knap in de rechterbovenhoek. Even voordien had een streep van Nico Schulz nog de lat getroffen.

Vijfde plaats voor Hazard en co

Mönchengladbach liet zich niet kennen en antwoordde met de gelijkmaker van Josip Drmic, na de defensie met knap combinatievoetbal te hebben opgerold.

Drmic kan niet geloven dat hij een knappe goal afwerkte. Foto: AP

Het bleef 2-2: Mönchengladbach blijft op een voorlopige vijfde stek geparkeerd, op twee punten van de vierde plaats van Eintracht Frankfurt, dat zondag speelt tegen Bayer Leverkusen. Hoffenheim blijft voorlopig zevende. De Champions League-tickets worden verdeeld over plaatsen één tot vier, de vijfde en zesde belanden in de groepsfase van de Europa League en de zevende plaats geeft recht op de kwalificatieronde van de Europa League.