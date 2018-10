PSV laat zich in beker verrassen door tweedeklasser

In Nederland heeft landskampioen PSV zich in de 1/16e finales van de KNVB Beker laten verrassen door tweedeklasser RKC Waalwijk. PSV leek op weg naar een nipte zege, maar slikte in de 91e minuut nog de gelijkmaker van Darren Maatsen. Die maakte de stunt compleet door de in verlengingen ook voor de winning goal te tekenen.

In Nederland moest competitieleider PSV aan de bak in de 1/16e finales van de KNVB Beker tegen tweedeklasser Waalwijk. Bij de Eindhovenaars verscheen het jonge talent Dante Rigo voor het eerst sinds zijn blessure weer aan de aftrap. De 20-jarige Belgische aanvaller Matthias Verreth mocht een eerste keer starten voor het eerste elftal. Bij de bezoekers maakte Dylan Seys zijn opwachting, de Belgische middenvelder Anas Tahiri mocht in de 73e minuut invallen.

Na amper 25 seconden was het al raak voor PSV via Eric Gutiérrez. Op het half uur kwamen de Waalwijkers mede door een assist van Seys langszij; 1-1 was de ietwat verrassende ruststand. Pas een kwartier voor tijd kon PSV weer op voorsprong komen na een blunder van de RKC-doelman. Maar de bezoekers gaven zich niet gewonnen: in blessuretijd dwongen ze verlengingen af met de 2-2, en in die verlengingen leidde een counter tot de 2-3. Die voorsprong bleef op het bord, en de stunt was een feit.