Juventus uitgeschakeld in Italiaanse beker: Timothy Castagne scoort en helpt Atalanta aan stunt

Atalanta heeft in de kwartfinales van de Italiaanse beker favoriet Juventus uitgeschakeld met 3-0. Rode Duivel Timothy Castagne maakte het eerste doelpunt.

Vanop de rand van de zestien schoot Castagne (37.), die ook afgelopen zondag al scoorde in de competitie tegen AS Roma, de 1-0 tegen de netten. Duvan Zapata (39.) maakte er amper twee minuten later 2-0 van. Juventus, met Cristiano Ronaldo 90 minuten in de ploeg, kon daar geen antwoord op bieden. Zapata (86.) breidde in het slot zelfs nog uit tot 3-0. In de halve finales treft Atalanta Fiorentina.

