El Clásico? Nee, de beste match van de avond vond in Italië plaats: Fiorentina en Atalanta scoren prachtige goals op weg naar 3-3

In de heenwedstrijd van de halve finales van de Coppa Italia hebben Fiorentina en Atalanta 3-3 gespeeld. Beide teams maakten er een waar spektakelstuk van in Firenze.

Geen Kevin Mirallas bij de thuisploeg, terwijl Timothy Castagne 90 minuten speelde bij de bezoekers uit Bergamo. Die kwamen al snel 0-2 voor dankzij doelpunten van Alejandro Gómez en Mario Pasalic, beide op heerlijke wijze aangeven door spelmaker Josip Ilicic.

Het Italiaanse toptalent Federico Chiesa scoorde vervolgens de aansluitingstreffer en nog voor de rust stonden de bordjes weer gelijk dankzij Marco Benassi: 2-2.

Na de pauze ontbond Marten de Roon zijn duivels voor Atalanta. De Nederlander knalde zijn club op werkelijk geweldige wijze op 2-3. En nog was het niet gedaan. Luis Muriel sleepte in het slot nog een gelijkspel uit de brand voor Fiorentina: 3-3. Terugmatch op 24 april.

