Lionel Messi schrijft (alweer) geschiedenis bij Barcelona, dat La Liga start met ruime maar moeilijke zege

FC Barcelona heeft op de eerste speeldag in La Liga met 3-0 gewonnen van Alaves. Lionel Messi scoorde twee keer, Philippe Coutinho pikte ook zijn goaltje mee.

Het was vrij lang wachten op het eerste doelpunt van de Blaugrana. Pas na ruim een uur brak Messi, wie anders, dan ban. De Argentijn had eerder in de wedstrijd de dwarsligger geraakt met een vrije trap maar de tweede poging was wel raak. Goed voor het 6.000ste doelpunt van Barça in La Liga. Messi had ook al het 5.000ste gemaakt in 2010.

Het 6000ste doelpunt van @FCBarcelona in #LaLiga komt op naam van Leo Messi!

Pas zo’n tien minuten voor tijd verdubbelde Coutinho de score met een harde knal: 2-0.

GOAL | Coutinho kapt zich goed vrij en verdubbelt de voorsprong!



GOAL | Coutinho kapt zich goed vrij en verdubbelt de voorsprong!

In de extra tijd, nadat hij nog een keer de kruising had geraakt, legde Messi de eindscore vast: 3-0.