Onze man ziet Thibaut Courtois bij Real debuteren als een ancien: geen clean sheet maar wel ruime zege

De kop is eraf. Thibaut Courtois mocht na drie weken bankzitten in de competitiematch tegen Leganes zijn debuut maken voor Real Madrid. Onze nationale debuteerde als een ancien voor Real Madrid. De Belg maakte een zelfzekere indruk, ook al werd hij niet echt getest. Alleen een vermijdbare penaltygoal verpestte het feestje. Uiteindelijk werd het wel nog een ruime 4-1-zege.

Guido Carrillo. Thibaut Courtois zal zijn naam niet licht vergeten. De ex-spits van Monaco, en op dit moment door Southampton verhuurd aan Leganés, zal altijd de eerste voetballer zijn die hem versloeg in de kleuren van Real Madrid. De Limburger had in 23 minuten nog geen bal moeten pakken toen de Braziliaan Casemiro een onnodige penaltyovertreding maakte op Eraso. De bal ging op de stip en de 27-jarige Argentijn zette Leganés op 1-1.

Het was een zure toets in een voor de rest schitterende avond. Bij 32 graden celsius – Madrid zit nog steeds midden in een hittegolf – kreeg Courtois een staande ovatie van de Madrileense fans toen hij aan de opwarming begon. En ook bij zijn eerste baltoets, een terugspeelbal van Raphaël Varane, gingen de handjes op elkaar. Keylor Navas is geliefd, maar elke Madrid-fan is wat trots dat hun ploeg de beste doelman van het WK kon strikken.

Navas had de eerste drie officiële wedstrijden van het seizoen gekeept – de Europese Supercup plus de eerste twee competitiewedstrijden – maar werd gisteren geslachtofferd. De Costa-Ricaan hield zich opvallend afzijdig bij de opwarming. Vlak voor de aftrap kreeg hij wel een troostprijs. Real Madrid huldigde hem als beste doelman van de Champions League-campagne 2017-2018. Die prijs kreeg hij van de Europese voetbalbond UEFA.

In een vuurrode outfit speelde Courtois zijn eerste voor de Koninklijke – de dubbele meter was een opvallende verschijning in het bijna volgelopen Bernabéu. Vlak voor de aftrap kreeg hij gelukwensen van Marcelo en zijn kapitein Sergio Ramos.

Tot de penalty had Courtois letterlijk geen bal moeten pakken. Gareth Bale had Real Madrid met zijn derde goal in evenveel wedstrijden de score geopend. Pas na de 1-1 probeerde Leganés van het momentum gebruik te maken om aan te vallen. Maar Courtois werd niet op de proef gesteld, een ongevaarlijke schuiver van Santos kon hij simpel oprapen.

In de tweede helft nam Madrid afstand. Benzema scoorde met het hoofd, maar een tussenkomst van de VAR was nodig om het doelpunt toe te kennen. De scheidsrechter had een onbestaande duwfout gezien.

De 3-1 van Benzema kwam er na een knappe combinatie. Sergio Ramos stelde vanop penalty de eindstand vast.

Hoewel hij amper werk had op te knappen, maakte Courtois een sterke indruk bij zijn debuut. Hij was steeds aanspeelbaar voor zijn verdedigers, was beheerst aan de bal en schoot zijn kapitein Sergio Ramos te hulp toen die een simpele pass onder zijn voet liet doorglippen. Courtois kon de corner net niet vermijden.

Van 25 augustus 2011 is het geleden dat Courtois nog eens met een cleansheet aan het seizoen kon beginnen. Maar 1 september 2018 zal voor altijd een veel belangrijkere datum zijn in zijn carrière. De dag dat hij voor het eerst op het veld stond bij de succesrijkste club van de wereld. Bijna 62 jaar na de laatste wedstrijd van die andere Belg, Fernand Goyvaerts op 13 november 1966. Wedden dat hij volgende week met een brede smile zal trainen bij de Rode Duivels?

