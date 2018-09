Atlético krijgt de motor maar niet op gang: puntendeling in eigen huis zorgt voor dramatische 5 op 12

Atlético Madrid startte het seizoen met een zege tegen stadsrivaal Real Madrid in de Europese Supercup, maar de competitiestart is uitgedraaid op een sisser van formaat. Het kon nog maar één keer winnen, ging vorige week onderuit bij Celta de Vigo en raakte in eigen huis tegen Eibar niet verder dan een 1-1 gelijkspel. De tegenstander van Club in de Champions League creëerde nochtans een karrenvracht aan kansen, maar stuitte meerdere malen op een sterk keepende Dmitrovic. In de 87e minuut kreeg Atlético het spreekwoordelijke deksel op de neus, Borja Garcés redde in de 94e minuut alsnog de meubelen door een punt uit de brand te slepen.