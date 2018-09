Thibaut Courtois en Real Madrid zien sterretjes tegen Sevilla: 3-0!

Thibaut Courtois stond zoals verwacht opnieuw in de basis bij Real Madrid. Dat kon na de verrassende nederlaag van Barcelona een gouden zaak doen in het klassement. Maar na 90 minuten stond De Koninklijke 3-0 in het krijt tegen Sevilla...

LEES OOK: Barcelona gaat af tegen rode lantaarn: Vermaelen en Pique zien er niet goed uit bij tegendoelpunten

Geen leuke avond dus voor onze nationale nummer één. Sevilla speelde vrank en vrij tegen de Champions League-winnaar en kwam er vaak goed uit met een tegenstoot. Twee keer kwam daar ook een doelpunt van en telkens stond André Silva, gehuurd van Milan, aan het kanon.

GOAL | André Silva schuift de openingstreffer voorbij Courtois!



#SevillaRealMadrid pic.twitter.com/sETOE7Q06R — Eleven Sports BE (@ElevenBE_nl) 26 september 2018

Daar is André Silva alweer!



#SevillaRealMadrid pic.twitter.com/2zOYoa8P3e — Eleven Sports BE (@ElevenBE_nl) 26 september 2018

Op slag van rust werd het zelfs nog 3-0. Deze keer deed Wissam Ben Yedder de netten trillen in Sevilla en ook hier was Courtois eigenlijk kansloos. Real en Barcelona verliezen zo voor het eerst sinds januari 2015 op dezelfde dag, maar blijven wel samen aan kop in La Liga met dertien punten.