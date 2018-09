Rampweek voor Barcelona compleet: derde (!) puntenverlies in zes dagen, koppositie in La Liga wankelt

Nadat FC Barcelona vorige zondag de streekderby tegen Girona FC niet kon winnen (2-2) en woensdag zelfs verrassend verloor tegen staartploeg CD Leganes (2-1), hebben de fiere Catalanen zaterdagavond opnieuw puntenverlies geleden. Tegen Athletic Bilbao leek Barcelona zelfs lang op weg naar een tweede opeenvolgende nederlaag, maar Munir El Haddadi stelde in de absolute slotfase nog een puntje veilig: het werd 1-1 in Camp Nou.

Bilbao stond vooraf slechts zestiende in La Liga, maar toch waren het de Basken die verrassend op voorsprong kwamen via Oscar De Marcos vlak voor de pauze. Bilbao hield die voorsprong ook erg lang vast, tot minuut 84: Munir El Haddadi, die op dat moment slechts vier minuten op het veld stond, maakte op aangeven van Lionel Messi de gelijkmaker. 1-1 was de andermaal verrassende eindstand.

Met 2 op 9 is Barcelona aan een onkarakteristiek slechte reeks bezig. De Blaugrana kan vanavond zelfs leider af zijn in La Liga: als Real Madrid in eigen huis wint tegen stadsrivaal Atlético Madrid, neemt de Koninklijke de koppositie over.