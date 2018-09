Courtois houdt de nul, maar geraakt niet voorbij ex-ploeg Atlético in Madrileense derby

De derby tussen stadsrivalen Real Madrid en Atlético Madrid op de 7e speeldag van de Primera Division is zaterdagavond in een doelpuntenloos gelijkspel uitgemond. Thibaut Courtois toonde zijn kunsten in de eerste helft door pogingen van Antoine Griezmann en Diego Costa te stoppen.

Real (2e met 14 punten) wist niet te scoren en liet het zo na over leider Barcelona (eveneens 14 punten) te klimmen. Atlético Madrid is vierde met twee punten achterstand op het duo. Sevilla, dat met 1-3 ging winnen bij Eibar, is derde. Acht mensen gewond nadat tijdens die wedstrijd een veiligheidshek het begaf onder de druk van de feestende Sevilla-supporters. Het voorval gebeurde vlak na het strafschopdoelpunt van Ever Banega in minuut 59. Verscheidene supporters vielen naar beneden in de tribune die onder hen lag.