Malaise bij Real Madrid gaat gewoon verder: De Koninklijke verliest alweer én vestigt triest clubrecord

Real Madrid heeft de malaise van de voorbije weken gewoon verdergezet. De Koninklijke ging in eigen huis pijnlijk onderuit tegen Levante UD, de nummer elf in La Liga. Dat blijkt echter een zeer moeilijke opgave. De Madrilenen, met Thibaut Courtois in doel, verloren in het eigen Bernabéu met 1-2. Real Madrid pakt zo een ongeziene 1 op 12 en ‘verbeterde’ het oude clubrecord van 465 (!) opeenvolgende speelminuten zonder doelpunt.

Real Madrid stond al na een kwartier 0-2 achter na goals van Morales en Roger. Die laatste scoorde vanaf de stip na een tussenkomst van de videoref. Real Madrid probeerde wel druk naar voren te zetten, maar zag een doelpunt van Asensio afgekeurd worden voor buitenspel - terecht, zo bleek na een nieuwe tussenkomst van de videoref. Vlak voor de pauze kon ook Lucas Vazquez niet scoren vanaf amper twee meter afstand. Real kwam bovendien nog zeer goed weg toen de 0-3 van Toño werd afgekeurd voor buitenspel.

Vlak na de pauze zat het Real Madrid opnieuw niet mee. Intussen ging ook een oud clubrecord aan diggelen: in de 55ste minuut passeerde Real Madrid het oude ‘record’ van 465 minuten zonder doelpunt. Na 482 minuten, in de 72ste minuut van de wedstrijd, was het dan toch eindelijk raak toen Marcelo de bal in het dak van het doel ramde. Benzema trof nog de paal en in de slotfase werd een doelpunt van Diaz nog afgekeurd wegens buitenspel. Het mocht allemaal niet baten: voor Real Madrid is het de derde nederlaag in vier wedstrijden.

Momenteel kampeert De Koninklijke slechts op een zeer magere vijfde plek in La Liga. Tegen het einde van dit weekend kan de club van Thibaut Courtois mogelijk naar een gedeelde achtste plek zakken in de competitie. Hallucinant.

De 0-1 van Morales:

