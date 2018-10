Thibaut Courtois incasseert vijf goals tegen swingend Barcelona

FC Barcelona heeft aartsrivaal Real Madrid nog een stukje dieper in de put geduwd. In eigen huis waren de Catalanen - nog steeds zonder superster Lionel Messi - met 5-1 te sterk voor De Koninklijke. Luis Suarez was de grote uitblinker met twee doelpunten, waaronder een fantastische kopbal laat in de tweede helft. Real Madrid kon nu al vijf wedstrijden op rij niet meer winnen in La Liga, het doodsvonnis van coach Julen Lopetegui lijkt getekend.

FC Barcelona nam al vroeg het heft in handen. Dat leidde al na 11 minuten tot de openingstreffer van Coutinho, die op aangeven van Jordi Alba kon scoren. Op het halfuur werd Luis Suarez vervolgens gehinderd door Raphaël Varane. Aanvankelijk kreeg de thuisploeg geen penalty, maar een tussenkomst van de VAR besliste er anders over. Suarez liet Thibaut Courtois kansloos: 2-0, de doelman van de Rode Duivels incasseerde zo een achttiende (!) penaltydoelpunt op rij.

Foto: AP

Vroeg in de tweede helft leek Marcelo weer wat hoop te brengen voor Real Madrid met een tegentreffer. Modric trof even later het doelhout. Gaandeweg groeide Barcelona echter weer uit tot de betere ploe en ook Suarez mikte op de paal. Een bevrijdend derde doelpunt liet lang op zich wachten voor de thuisploeg, maar viel uiteindelijk toch een kwartier voor het einde. Op aangeven van Sergi Roberto werkte de Uruguayaan heerlijk af. Enkele minuten later deed Suarez er nog een derde bij. Arturo Vidal maakte de vernedering compleet met een rake kopbal: 5-1 was de veelzeggende eindstand.

FC Barcelona komt door de zege weer alleen op kop in La Liga. Real Madrid is naar een beschamende negende plek gezakt en kon al vijf wedstrijden op rij niet winnen.

Alle goals (behalve de magistrale kopbal van Suarez) op een rijtje:

GOOOAL | Jordi Alba rolt zijn flank op en bezorgt Coutinho de 1️-0️ op een dienblaadje! #ElClasico pic.twitter.com/LWavFFjo55 — Eleven Sports BE (@ElevenBE_nl) 28 oktober 2018

2️-0️ | Luis Suarez verslaat Courtois vanop de stip! #ElClasico pic.twitter.com/cWAUCETK8u — Eleven Sports BE (@ElevenBE_nl) 28 oktober 2018

GOAL | Marcelo legt de aansluitingstreffer in het mandje!



2️-1️ #ElClasico pic.twitter.com/C6YMX65Sb8 — Eleven Sports BE (@ElevenBE_nl) 28 oktober 2018

HATTRICK | Daar is Suarez alwéér, hij weet Courtois voor de derde keer te verschalken! #ElClasico pic.twitter.com/SVEchw1Fw5 — Eleven Sports BE (@ElevenBE_nl) 28 oktober 2018