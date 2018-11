Real Madrid weet weer wat winnen is na late geluksgoal en een strafschop, Thibaut Courtois houdt de nul

Real Madrid heeft na exact 42 dagen nog eens gewonnen. De Koninklijke had daarvoor wel heel veel geluk nodig. Tegenstander Valladolid trof twee keer de lat en ook Rode Duivel Thibaut Courtois - die dan toch de voorkeur kreeg op Keylor Navas - moest een paar keer tussenkomen. Met nog een kleine tien minuten te gaan stond het zo nog 0-0, maar dan zat alles mee voor Real Madrid. Invaller Vinícius Júnior zag zijn rampzalige schot afwijken op Kiko en zo tegen de netten vliegen, enkele minuten later mocht Sergio ramos vanop de stip nog de 2-0 op het bord zetten. Real Madrid heeft zo na vijf matchen zonder zege in de competitie eindelijk nog eens drie punten beet.