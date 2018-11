Suarez brengt redding voor Barcelona: Catalanen ontsnappen in slotminuten aan puntenverlies tegen degradatiekandidaat

De voorlaatste in de stand tegen de leider en Barcelona scoorde maar liefst 23 doelpunten in zijn laatste vijf bezoeken aan Rayo Vallecano. De thuisploeg leek dan ook een vogel voor de kat, maar niets was minder waar. De Catalanen kwamen nog wel vroeg op voorsprong via Luis Suarez, maar op het uur keken ze zonder de geblesseerde Lionel Messi plots tegen een achterstand aan. Die bleef lang op het bord staan, maar in de absolute slotfase haalde Barça nog maar eens de houdini in zich boven. Drie minuten voor tijd zorgde Ousmane Dembélé voor de gelijkmaker, in de slotminuut van de reguliere speeltijd scoorde Suarez zijn tweede van de avond, goed voor een 2-3 zege.