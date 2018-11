Barcelona lijdt spectaculaire nederlaag in eigen huis tegen Betis, doelman Ter Stegen blundert

FC Barcelona heeft in het eigen Camp Nou een pijnlijke nederlaag geleden tegen Real Betis. Betis, dat voor de wedstrijd vijftiende was in de stand, ging met 3-4 winnen na een spectaculaire wedstrijd. Barcelona blijft wel leider, maar loopt niet verder uit op de concurrentie.

Het werd al vroeg duidelijk dat dit wel eens een zware avond zou kunnen worden voor Barcelona. Bij de rust stond Betis immers al 0-2 voor na goals van Firpo (met een assist van ex-Cerclespeler William Carvalho) en Joaquin. Messi bracht terug hoop voor Barcelona met een penalty halverwege de tweede helft. Het begin van een dolle slotfase: via Lo Celso - en een blunderende Ter Stegen die de bal in eigen doel werkte - werd het meteen 1-3 voor Betis, enkele minuten later scoorde Vidal een nieuwe aansluitingstreffer (2-3). Dat deed hij vanuit buitenspel, maar merkwaardig genoeg werd het doelpunt niet afgekeurd door de VAR.

Barcelona leek weer te leven, maar toen Rakitic zijn tweede gele kaart pakte, was het spel uit. Canales maakte er vrijwel meteen 2-4 van. Diep in de extra tijd maakte Messi er nog 3-4 van, maar verder kwamen de Catalanen niet. Ondanks de tweede seizoensnederlaag blijft Barça wel aan de leiding, met een voorsprong van één punt op Atlético en Alavés. Stadsgenoot Espanyol kan zondagavond mits een zege uit bij FC Sevilla wel nog langszij komen.