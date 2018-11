Real Madrid gaat met het schaamrood op de wangen onderuit, Courtois slikt drie goals tegen bescheiden Eibar

Weg droomstart van Santiago Solari. De Argentijn startte uitstekend als interim-coach bij Real Madrid, maar in zijn eerste officiële match als hoofdcoach ging De Koninklijke met de billen bloot tegen het bescheiden Eibar. De Madrilenen verloren zwaar met 3-0.

Vier matchen, vier zeges, 15 gemaakte doelpunten en amper twee tegengoals. Het was genoeg om het bestuur van Real te overtuigen om het tijdelijke contract van Solari om te zetten in een langdurige verbintenis. De negatieve spiraal leek gebroken en de vergelijkingen met ex-coach Zinédine Zidane staken de kop al op. Maar de volgende crisis in Bernabeu loert al om de hoek, na een pandoering bij het bescheiden Eibar.

Solari zette zoals gewoonlijk Thibaut Courtois in doel, achter rekende hij op aanvoerder Sergio Ramos. Die kwam gisteren nog in het oog van de storm terecht nadat aan het licht kwam dat de UEFA een positieve dopingplas van de verdediger door de vingers zag. De heisa had schijnbaar zijn invloed op De Koninklijke, want op bezoek bij Eibar moest het meteen het onderspit delven. Na drie minuten kwam Courtois nog goed weg toen een knal van Kike op de paal strandde, maar na een kwartier spelen kwam Real alsnog op achterstand. Na een pijlsnelle uitbraak duwde Escalante de bal tegen de netten. Even leek het doelpunt afgekeurd te worden, maar de VAR valideerde terecht de openingsgoal.

GOOOAAAAL | Gonzalo Escalante brengt Eibar verrassend op voorsprong! De VAR keurt het doelpunt terecht goed!#EibarRealMadrid 1️-0️pic.twitter.com/ldDiQHQ3Mj — Eleven Sports (NL) (@ElevenBE_nl) 24 november 2018

PAAL | Thibaut Courtois komt meteen goed weg op een poging van ver van Kike! #EibarRealMadrid 0️-0️pic.twitter.com/dut7Wk8tSc — Eleven Sports (NL) (@ElevenBE_nl) 24 november 2018

Beterschap kwam er niet voor de Madrileense sterren, Eibar rook bloed en voetbalde bevrijd. De middenmotor was allesbehalve onder de indruk van de mooie reeks van Real onder Solari. Dat werd nog voor het halfuur geïllustreerd door Pena, die even dolde met tegenstander Asensio.

Wie dacht aan een remonte van de Madrilenen na de rust was er snel aan voor de moeite. Rechtsachter Odriozola verloor wel heel knullig de bal aan Cucurella. Die legde snel breed op Enrich, Courois was kansloos tegen de knal en de 2-0 flikkerde op het scorebord. Odriozola werd genadeloos geslachtofferd door zijn coach voor zijn blunder, een minuut later moest hij plaatsruimen voor Carvajal.

GOOOAAAAL | Balverlies van Odriozola wordt genadeloos afgestraft door Enrich: 2-0! #EibarRealMadrid 2️-0️pic.twitter.com/ID5Nlqz7rk — Eleven Sports (NL) (@ElevenBE_nl) 24 november 2018

Ook dat bracht geen zoden aan de dijk. De invaller liet nog geen drie minuten na zijn invalbeurt te makkelijk voorzetten, Ramos zat ernaast en Varane was te laat om Kike van de 3-0 te houden. Courtois alweer geklopt, de achtste tegengoal die onze nationale doelman moest slikken. Nog een paar minuten later moest hij met een knappe save een vierde goal van Eibar voorkomen. Voor Solari werd het de eerste nederlaag als hoofdcoach van Real Madrid, en dat in zijn eerste wedstrijd na de officiële aanstelling. De invalbeurten van Isco en Vinicius Junior konden dat niet meer voorkomen.

DRIE-NUL | Eibar veegt de vloer aan met Real Madrid!#EibarRealMadrid 3️-0️pic.twitter.com/jFL43ZfXfh — Eleven Sports (NL) (@ElevenBE_nl) 24 november 2018

SAVE | Courtois behoedt Real Madrid van een vierde tegengoal!#EibarRealMadrid 3️-0️pic.twitter.com/Tcn9yZGkR8 — Eleven Sports (NL) (@ElevenBE_nl) 24 november 2018

In de stand nadert Eibar tot op twee punten van De Koninklijke, dat zesde blijft. Het ziet straks sowieso Atlético en/of Barcelona zien uitlopen. De twee topploegen spelen om 20u45 de topper van de speeldag in La Liga.

