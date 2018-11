Atlético Madrid geeft zege en leidersplaats in slotfase uit handen, Dembélé redt Barcelona

Atlético Madrid en Barcelona hebben 1-1 gelijkgespeeld in de topper van de 13e speeldag in La Liga. De wedstrijd kon de hoge verwachtingen niet inlossen en het was lang wachten op kansen. Pas in de 77e minuut kon de eerste poging tussen de palen genoteerd worden, maar het was wel meteen raak. Diego Costa kopte zijn eerste doelpunt van het seizoen tegen de touwen en Atlético leek op weg naar de zege en de leidersplaats. Maar in de laatste minuut van de reguliere speeltijd zorgde de geplaagde Ousmane Dembélé nog voor een puntendeling.