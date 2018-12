Thibaut Courtois eist glansrol op in zege van Real Madrid tegen Valencia

Real Madrid heeft opnieuw aangeknoopt met de zege in de Spaanse competitie. Na de pijnlijke uitschuiver tegen Eibar vorige week was het op eigen veld met 2-0 te sterk voor Valencia. Die zege kwam er dankzij een sterke prestatie van doelman Thibaut Courtois. Bij een 1-0 tussenstand - een vroege owngoal van Wass - moest onze nationale goalie verschillende keren gepast tussenkomen om de gelijkmaker te voorkomen, ook invaller Michy Batshuayi raakte niet voorbij zijn maatje. In de slotfase besliste Lucas Vazquez de match.

Door de zege is Real Madrid vijfde in de stand. Leider Sevilla en Barcelona komen morgen nog in actie en kunnen dan opnieuw uitlopen tot respectievelijk zes en vijf punten.

SAVE | Wat een save van Courtois op de poging van Batshuayi! Al werd Batshuayi ook (onterecht) afgevlagd voor buitenspel.#RealMadridValencia 1?-0?pic.twitter.com/xtX1NScPaX — Eleven Sports (NL) (@ElevenBE_nl) 1 december 2018

GOOOAAAAAL | Vreemde own-goal van Wass en Real Madrid staat al op voorsprong! #RealMadridValencia 1?-0?pic.twitter.com/H1nsHGWorZ — Eleven Sports (NL) (@ElevenBE_nl) 1 december 2018