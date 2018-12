Atlético kan nederlaag tegen revelatie Girona maar nipt vermijden, Barcelona boekt zuinige zege

Atlético Madrid heeft de kans laten liggen om minstens voor een paar uur de nieuwe leider te worden in de Spaanse competitie. Los rojiblancos moesten zelfs lange tijd achtervolgen tegen revelatie Girona, nadat topschutter Stuani een strafschop benutte. Atlético ging in de tweede helft op zoek naar de gelijkmaker, maar had daar uiteindelijk wel wat hulp voor nodig. Girona-verdediger Ramalho wilde voorkomen dat Costa kon afdrukken, maar verschalkte zo zijn eigen doelman en zette de 1-1 eindstand op het bord. Barcelona won later op de avond wel van Villarreal en loopt uit op Atlético, Sevilla moet winnen op Alaves om zijn leidersplaats te behouden.

Bekijk hier alle uitslagen en de stand in La Liga!

GOAL | Topschutter Stuani maakt zijn 11de van het seizoen vanop de stip!



Herpakt Atléti zich in de tweede helft? #GironaAtléti pic.twitter.com/u7RxQS1WHx — Eleven Sports (NL) (@ElevenBE_nl) 2 december 2018

Wat een geweldige reflex van de 37-jarige Iraizoz!



1️-0️#GironaAtleti pic.twitter.com/F6XslJBD5n — Eleven Sports (NL) (@ElevenBE_nl) 2 december 2018

Geen tijdelijke leidersplaats voor Atlético, maar wel voor Barcelona. De Catalanen kregen in Camp Nou bezoek van Villarreal. Tien minuten voor rust knikte Gerard Piqué zijn ploeg op voorsprong tegen de geelhemden. Die stand bleef tot in de slotfase op het bord, totdat de 20-jarige Carles Aleña de boeken toe deed met een mooie stifter. 2-0 voor Barcelona, dat reikhalzend uitkijkt naar het resultaat van Sevilla later op de avond.