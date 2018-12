Valencia, met invaller Batshuayi, pakt in extremis puntje tegen Sevilla

Valencia heeft haar wisselvallige parcours in de Primera Division verdergezet met een gelijkspel tegen Sevilla, de derde in de stand. Michy Batshuayi viel in de tweede helft in bij de thuisploeg, maar zijn inbreng kon hen geen zege opleveren. Valencia stond lang op achterstand, maar de partij eindigde uiteindelijk op 1-1 na een late goal van Diakhaby.

Michy Batshuayi startte vier dagen na zijn winning goal in het bekerduel tegen derdeklasser Elbro op de bank tegen de derde in de Spaanse Primera Division: Sevilla. In de eerste helft toonde de thuisploeg zich het bedrijvigst en had het ook het beste van het spel. Na zes minuten wees de scheidsrechter niet naar de stip toen een Sevilla-speler het leer met de hand beroerde in de zestien. Daarna volgden nog een resem schoten van Valencia, zonder succes. In de 55e minuut devieerde een alerte Pablo Sarabia een zwakke volley van een ploeggenoot voorbij doelman Neto en stond het 0-1. Even voorbij het uur mocht Batshuayi invallen voor Valencia. Zes minuten voor tijd belandde een bal van Andre Silva op de paal. Een dure misser, want in blessuretijd was een inlopende Mouctar Diakhaby de uitgekomen Sevilla-doelman te snel af op een vrije trap en kopte de Fransman de 1-1 in het lege doel.

Door het puntje klimt Valencia naar een voorlopige 12e plaats in het klassement, Sevilla komt op gelijke hoogte te staan met Atlético Madrid en Barcelona aan kop van het klassement. Die laatste speelt zaterdagavond op het veld van Espanyol.