Januzaj kan vierde competitienederlaag op rij niet afwenden

Real Sociedad heeft vrijdag op de zeventiende speeldag in de Primera Division zijn vierde competitienederlaag op rij geleden. Met Adnan Januzaj tussen de lijnen ging de Baskische club voor eigen publiek met 0-1 onderuit tegen het verrassend sterke Alaves.

Jonathan Calleri kopte al na tien minuten de enige treffer van de wedstrijd binnen. Meteen na de pauze was Januzaj, die opnieuw in de basis startte, dichtbij de gelijkmaker, maar de keeper van Alaves bracht redding. De Rode Duivel maakte de match vol.

Alaves (28 ptn) recht na vier wedstrijden zonder overwinningen de rug en is opnieuw vijfde. Sociedad (19 ptn) verliest al voor de vierde keer op rij in La Liga en moet vrede nemen met de vijftiende stek in de stand.