Lionel Messi houdt straffe reeks in stand en doet monden openvallen met waanzinnige pass: “Hij is misschien echt Jezus”

Barcelona is uitstekend aan zijn 2019 begonnen. Het is met 1-2 gaan winnen bij Getafe, met dank aan Lionel Messi. De Argentijn opende de score en hield daarmee een indrukwekkende reeks in stand. De Vlo pakte nadien nog uit met een waanzinnige pass, die meteen de wereld rondging. Luis Suarez tekende nadien nog voor de 0-2 met een prachtige volley, maar Jaime Mata zorgde voor de rust nog voor de aansluitingstreffer. Barcelona zweette na de pauze, maar hield wel stand.

19 minuten en 49 seconden, zoveel tijd had Lionel Messi nodig om zijn eerste doelpunt van 2019 te maken. De Argentijn zette zijn ploeg meteen op rozen in de moeilijk verraderlijke uitmatch bij Getafe. Het is al lang geen toeval meer dat Messi er snel bij is wanneer Nieuwjaar gepasseerd is. Het is namelijk al het vierde jaar op rij dat hij het eerste doelpunt maakt van Barcelona in het nieuwe jaar. Een goed voornemen dat hij blijft herhalen, zo lijkt het wel.

GOAL | Daar is Lionel Messi met het eerste doelpunt van de wedstrijd!



0?-1?#GetafeBarça pic.twitter.com/3UPZg4g9p6 — Eleven Sports (NL) (@ElevenBE_nl) 6 januari 2019

For the fourth year in a row Messi scores the first goal of the year in @LaLiga.

2016: Messi

2017: Messi

2018: Messi

2019: Messi pic.twitter.com/hHlRI111sH — FC Barcelona (@FCBarcelona) 6 januari 2019

Maar nog meer dan over zijn goal, had iedereen het bij de rust over zijn ongelooflijke pass enkele minuten later. In tegenstelling de hele defensie zag Messi Suarez de loopbeweging maken. De pass was loepzuiver, maar liefst vier verdedigers waren in één tik uitgespeeld. Jammer genoeg voor de pass was de hoek iets te scherp voor Suarez, die op de doelman stuitte. Het regende complimenten en bewondering op de sociale media, Match of the Day-presentator Gary Lineker verwoordde het misschien nog het beste. “Jezus Christus! Hij zou hem zomaar kunnen zijn.”

Wat een waanzinnige pass van Leo Messi! pic.twitter.com/jq7Qig1vJS — Eleven Sports (NL) (@ElevenBE_nl) 6 januari 2019

Christ! Actually he might be. https://t.co/vOaYt5PuuE — Gary Lineker (@GaryLineker) 6 januari 2019

Barcelona dook de rust in met een 1-2 voorsprong, na een heerlijke volley van Suarez en de aansluitingstreffer van Mata. Na de pauze vielen er aan beide kanten nog kansen, maar gescoord werd er niet meer. Barcelona loopt in de stand uit op eerste achtervolgers Atlético en Sevilla, die gelijkspeelden. Real Madrid telt tien punten achterstand.

GOOOAL | Wat een heerlijke trap van Suarez!



0-2?#GetafeBarça pic.twitter.com/OShqEW30DJ — Eleven Sports (NL) (@ElevenBE_nl) 6 januari 2019