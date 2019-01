Nieuwe blamage voor zwalpend Real Madrid: Januzaj en co stunten in Bernabeu

Real Madrid is dramatisch aan 2019 begonnen. Afgelopen donderdag liet het al dure punten liggen tegen Villarreal, het nummer 17 in de stand. Zondag ging het van kwaad naar erger, want in eigen huis leed het een pijnlijke 0-2 nederlaag tegen Real Sociedad. Adnan Januzaj speelde de volledige 90 minuten en zag hoe Thibaut Courtois zich twee keer gewonnen moest geven.

Al na drie minuten ging de bal op de stip, Willian José klopte Courtois en bracht de bezoekers op voorsprong. De Koninklijke kreeg snel een uitgelezen kans om op gelijke hoogte te komen, maar Benzema miste van dichtbij.

Wat een misser van Karim Benzema! #RealMadridRealSociedad pic.twitter.com/n5aDsctE4M — Eleven Sports (NL) (@ElevenBE_nl) 6 januari 2019

Real Madrid beet vervolgens zijn tanden stuk op een stug Sociedad, dat voor aanvang van de partij slechts gedeeld 16e stond. Op het uur werd het nog erger, toen Lucas Vazquez zijn tweede gele kaart kreeg en moest gaan douchen. Enkele minuten later had de thuisploeg de ref weer niet mee, toen Vinicius werd aangetikt in de zestien. De bal ging echter niet op de stip.

RODE KAART | Lucas Vázquez krijgt een tweede gele kaart en moet eraf. #RealMadridRealSociedadpic.twitter.com/gjXp2OSpaW — Eleven Sports (NL) (@ElevenBE_nl) 6 januari 2019

Real Sociedad loerde op de counter en Courtois moest een keer gepast tussenkomen, maar een kleine 10 minuten voor tijd was hij eraan voor de moeite. Rubén Pardo legde de eindstand vast met een rake kopbal. Door de nederlaag blijft Real vijfde in de stand, op zeven punten van leider Barcelona. De Catalanen komen later op de avond in actie. Barcelona kan de winnaar van de speeldag worden, want eerste achtervolgers Atlético en Sevilla speelden 1-1 gelijk tegen elkaar.

