Real Madrid kan pas in extremis afstand nemen van Real Betis met listige vrije trap

De crisis bij Real Madrid is nog lang niet verdreven maar op de 19e speeldag werd in extremis gewonnen op het veld van Real Betis: 1-2. Door die gouden driepunter staat de Koninklijk op een met Valencia gedeelde derde plaats, weliswaar al op tien punten van leider Barcelona.

Thibaut Courtois is geblesseerd en dus stond Keylor Navas in doel. Het zag er goed uit toen Real Madrid in Betis op voorsprong kwam via de eerste competitietreffer van Gouden Bal Luca Modric.

In de tweede helft kwam de thuisploeg echter langszij. De gelijkmaker van Canales wordt goedgekeurd door de VAR.

Real leek op nieuw, duur puntenverlies af te stevenen. Tot Dani Ceballos met een listige vrije trap alsnog voor de zege zorgde: 1-2!