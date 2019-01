Sterke Thomas Vermaelen zet scheve situatie recht met Barcelona, ex-speler van Eupen slaat toeschouwer bij B-ploeg

Brussel - Rode Duivel Thomas Vermaelen stond voor het eerst sinds half december nog eens aan de aftrap bij FC Barcelona. De verdediger, sinds vorige week hersteld van zijn kuitblessure, zag de Catalanen dankzij goals van Dembele, Suarez en invaller Messi met 3-1 winnen van Leganes. Braithwaite scoorde tussendoor voor de bezoekers.

Ousmane Dembélé opende op het halfuur de score in Camp Nou op aangeven van Jordi Alba. Geen vuiltje aan de lucht dus voor de leider in de Spaanse competitie, totdat Braithwaite met het uur in zich plots de gelijkmaker tegen de touwen werkte. De strakke voorzet van En Nesyri was perfect, Braithwaite had zijn eerste doelpunt in La Liga simpel binnen te duwen.

GOOAAL | Bij afwezigheid van Messi is het Ousmane Dembélé die de score opent voor Barça!



#BarçaLeganes 1?-0?pic.twitter.com/srw0oe9X2W — Eleven Sports (NL) (@ElevenBE_nl) 20 januari 2019

GOOAAL | Leganés komt uit het niets op gelijke hoogte! Martin Braithwaite krijgt Camp Nou stil.



#BarçaLeganés 1?-1?pic.twitter.com/jpWEzAuUOU — Eleven Sports (NL) (@ElevenBE_nl) 20 januari 2019

Dan toch maar Leo Messi tussen de lijnen brengen, dacht trainer Valverder. Dat loonde, want na een trap van de Argentijn kon Suarez de rebound binnenduwen. In de blessuretijd deed Messi zelf de match op slot: 3-1. Achteraan speelde Vermaelen een solide partij, het was nog maar het vierde competitieoptreden van onze landgenoot.

Barcelona behoudt de koppositie in La Liga. Het telt na twintig speeldagen vijf punten meer dan eerste achtervolger Atlético Madrid.

GOAL | Messi met de actie en het schot en Suarez duwt de rebound binnen! De VAR keurt het doelpunt niet af! #BarçaLeganes 2?-1?pic.twitter.com/bkiAln7SAa — Eleven Sports (NL) (@ElevenBE_nl) 20 januari 2019

GOOOAAAAAAL | Leo Messi + Jordi Alba =



#BarçaLeganes 3?-1?pic.twitter.com/CgxBi3g9vN — Eleven Sports (NL) (@ElevenBE_nl) 20 januari 2019

Ondertussen ging het er bij het B-team van Barcelona minder gezellig, en daar was een oude bekende bij betrokken. Moussa Wagué, die afgelopen zomer voor vijf miljoen van Eupen naar de Catalaanse hoofdstad trok, raakte er namelijk slaags met een supporter. In een duel met Ejea gooide een onsportieve toeschouwer de bal weg toen Wague wilde ongooien. Die reageerde met een lichte slag in het gezicht van de man, wat de verdediger op een rood karton kwam te staan. De 20-jarige Senegalees dreigt enkele weken geschorst te worden.

Wagué en el Ejea-Barcelona B de esta mañana pic.twitter.com/oTnkRaGRpe — (@Akapismo) 20 januari 2019

Eerder in de partij liet Wague zich opmerken met een heerlijke panna, gevolgd door een dramatische pass.