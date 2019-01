Real Madrid staat op met belangrijke zege én clean sheet in topper tegen Sevilla

Real Madrid heeft zaterdagavond op speeldag twintig in de Primera Division een belangrijke thuisoverwinning behaald tegen Sevilla. De Koninklijke, met Thibaut Courtois in doel, haalde het in Santiago Bernabeu met 2-0.

Casemiro tekende in de 78e minuut voor de openingsgoal op assist van linksachter Sergio Reguillon. In de toegevoegde tijd trapte Gouden Bal Luka Modric, na een slimme steal, de bevrijdende 2-0 tegen de netten.

Foto: EPA-EFE

Dankzij de zege nadert Real Madrid in het klassement tot op 7 punten van leider Barcelona. Messi en co ontvangen zondagavond Leganes. Atletico Madrid, dat later op de avond naar hekkensluiter Huesca trekt, heeft nog twee punten voorsprong op de stadsgenoot. Sevilla is vierde met drie punten minder dan Real.

