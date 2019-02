Barcelona blijft steken op brilscore bij Athletic Bilbao en ziet Real Madrid opnieuw naderen, Basken scoren bijna absolute wereldgoal

Kan Real Madrid na haar zeer zwakke seizoensstart nog voor een mirakel zorgen en La Liga winnen? De mannen uit de Spaanse hoofdstad hebben dit weekend alvast een goede zaak gedaan, want FC Barcelona kon niet winnen op bezoek bij Bilbao. Het werd 0-0 in het Baskenland, waardoor Barcelona nu nog maar 6 punten voorsprong heeft op de Madrileense rivalen.

Beide ploegen hadden nochtans kansen om de winst binnen te halen. Lionel Messi, die na een lichte blessure weer in de basis mocht beginnen, trof in de eerste helft de deklat. Luis Suarez had ook een goede kopkans. Aan de overzijde scoorde Raul Garcia bijna een absolute wereldgoal, maar Ter Stegen zat in de weg. De Duitse doelman had tien minuten voor het einde ook een fantastische redding in huis op een schot van Iñaki Williams. Het bleef 0-0, Bilbao eindigde de partij uiteindelijk met z’n tienen nadat Oscar De Marcos in blessuretijd nog een tweede geel karton pakte.

Bekijk hier de spectaculaire doelpoging van Bilbao-speler Raul Garcia: