VAR zorgt voor ophef in Madrileense derby, Real Madrid wint beladen topper tegen Atlético en is tweede in de stand

In België is de videoref vaak het gespreksonderwerp na een wedstrijd, maar in Spanje is dat niet anders. In de Madrileense derby tussen Real Madrid en Atlético Madrid eiste de Spaanse VAR tot driemaal toe een hoofdrol op. Bij de gelijkmaker van Antoine Griezmann was er een voorafgaande fout op Vinicius Jr, maar na het bekijken van de beelden greep de videoref niet in. Ook bij de 1-2 van Sergio Ramos weigerde de VAR in te grijpen. Dat de hij overigens wel hij een wereldgoal van Morata, die niet doorging wegens nipt buitenspel. Oh ja, Real Madrid won de partij met 1-3.

LEES OOK.Fans Atlético Madrid viseren ‘rat’ Thibaut Courtois al voor de match: tegel voor stadion besmeurd met ratten, pis en spuug

Real Madrid opende na een kwartier spelen de score. Sergio Ramos won het kopbalduel op een hoekschop, de bal belandde bij Casemiro en met een spectaculaire volley zette die de 0-1 op het bord.

(lees verder onder de beelden)

GOLAZO | Eerste doelpunt van de nammidag! Casemiro!



0️-1️#AtleticoRealMadrid pic.twitter.com/ZxLpr4GDrv — Eleven Sports (NL) (@ElevenBE_nl) 9 februari 2019

Heel lang konden de bezoekers niet genieten van die voorsprong. Op een pijlsnelle counter klopte Griezmann Courtois tussen de benen. De vlag van de lijnrecht ging echter de hoogte in. De VAR bekeek de beelden en concludeerde dat het géén buitenspel was. Correcte beslissing, maar de voorafgaande fout op Vinicius werd flagrant over het hoofd gezien. Nochtans zette Correa de Braziliaanse dribbelkont met een stevige charge opzij zonder de bal te spelen.

(lees verder onder de beelden)

Real Madrid mocht zich bekocht voelen, maar kreeg enkele minuten later een goedmakertje voorgeschoteld. Opnieuw Vinicius werd foutief tegen de grond gewerkt, ditmaal door Giménez. De fout werd buiten de zestien ingezet en dus was een vrije trap de juiste beslissing geweest. Er was binnen de zestien nog wel contact, maar enkel omdat het zwaaiende been van een al vallende Vinicius nog tegen Giménez botste.

De videoref kwam echter opnieuw niet tussen, Ramos liet alle discussie niet aan zijn hart komen en trapte Real vanop de stip opnieuw op voorsprong.

LEES OOK (N+). Thibaut Courtois ontvangt ons voor het eerst bij ‘zijn’ Real Madrid: “En plots viel alles op zijn plaats”

(lees verder onder de beelden)

GOAL | Ramos trapt Real Madrid opnieuw op voorsprong!



1️-2️#AlteticoRealMadrid pic.twitter.com/5OVFqybKe6 — Eleven Sports (NL) (@ElevenBE_nl) 9 februari 2019

Ook na de pauze had de videoref zijn handen vol. Alvaro Morata werd diep gestuurd, plukte de bal grandioos uit de lucht en klopte Courtois met een gemeten lob. Maar de vlag ging de lucht in de VAR gaf de lijnrechter gelijk: Morata stond héél nipt buitenspel.

De tweede helft werd er steeds bitsiger op, vooral een gefrustreerd Atlético grossierde in stevige fouten en gele kaarten. Invaller Gareth Bale besliste op een mooi uitgespeelde tegenaanval de wedstrijd met een knap gekruist schot, Atlético beëindigde de partij nog met tien man na rood voor Thomas Partey.

Door de zege springt Real over Atlético naar de tweede plaats in de stand, op vijf punten van Barcelona. De Catalanen komen zondag pas in actie.